Drumul National 10 Buzau - Brasov scapa de restrictii, dupa inaugurarea noului pod de la Cislau VIDEO

Autoritatile au inaugurat, marti, primul pod rutier construit de la zero, in ultimii 30 de ani, pe un drum national din judetul Buzau. Este vorba despre podul de la Cislau, peste raul Basca Chiojdului, a carui constructie a inceput in noiembrie 2020. Mai multe convoaie de camioane au circulat cu viteza redusa pe pod, pentru a testa rezistenta viaductului de la kilometrul 46+471. Timp de cateva minute in sir s-a claxonat, odata cu inaugurarea podului care traverseaza Basca Chiojdului. Soferii ... citeste toata stirea