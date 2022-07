Exercitiu cu avioane militare israeliene, in plina derulare pe teritoriul Romaniei

Aeronave militare israeliene desfasoara exercitii in spatiul aerian al Romaniei, cu zboruri la altitudine joasa, in zone cu relief muntos si cu simularea unor aterizari in diverse scenarii. Este vorba despre exercitiul "Cer Albastru", la participa sase aeronave militare tip Hercules C-130 si C-130J ale escadrilelor 131 si 103, de la baza aeriana Nevatim din Israel."Pilotii israelieni vor efectua zboruri la joasa altitudine, in zone cu relief muntos din tara, si vor simula aterizari, in ... citeste toata stirea