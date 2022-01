Explozie de noi cazuri de COVID-19, in judetul Buzau. Valul cinci al pandemiei inchide scoli

Valul cinci al pandemiei de COVID-19 se intensifica si la Buzau. Potrivit autoritatilor sanitare, in ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate 89 de cazuri noi de infectare cu SARS-Cov-2 si alte patru cazuri de reinfectare.Pacientii au varste cuprinse intre 11 luni si 86 de ani.In acelasi interval de timp, numarul persoanelor testate a crescut semnificativ, fiind efectuate 828 de teste.Explozia numarului de noi imbolnaviri este evidenta, in comparatie cu perioada anterioara, spun ... citeste toata stirea