Familie de refugiati din Ucraina, ramasa cu masina in pana. Ajutorul a venit de la niste politisti din Buzau

Un echipaj de Politie Rutiera din Buzau a ajutat o familie de refugiati ucraineni, al caror autoturism a ramas in pana de cauciuc, pe DN2 E85. Episodul s-a incheiat cu imbratisari. Oamenii au fugit de razboiul dintre Rusia si Ucraina. In timp ce desfasurau actiuni in trafic, politistii buzoieni au observat o persoana care a oprit autoturismul pe DN2E85 si parea dezorientata. Fara sa stea pe ganduri, s-au indreptat catre masina.Cu ajutorul unui participant la trafic care a facilitat dialogul, ... citeste toata stirea