Femei pandite si talharite de un copil. A fost prins de politistii din Buzau

Doua femei din Buzau au ramas fara posete in timp ce mergeau pe strada, la orele amiezii. Infractorul are doar 13 ani, astfel ca politistii i-au sanctionat mama.Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau au identificat un minor in varsta de 13 ani, din Buzau, care a comis doua infractiuni de talharie asupra unor buzoience in varsta de 51 si 70 de ani.Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit ca minorul ar fi smuls geanta persoanelor ... citeste toata stirea