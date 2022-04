Fermele din jurul oraselor, deschise turistilor dornici sa evadeze dintre betoane si asfalt VIDEO

Incalzirea vremii sporeste pofta de iesire in natura. O propunere inedita vine de la proprietara unei ferme de langa Buzau, care isi deschide portile pentru oaspetii dornici sa viziteze exploatatia cu animale domestice si pasari exotice. Clientii au in acelasi timp ocazia sa cumpere bunatati care sunt produse in ferma. Strutii sunt vedetele fermei pe care familia Moglan o detine la iesirea din Buzau, spre Brasov. Uriasele pasari au fost, de fapt, primele vietuitoare ale exploatatiei. "Ei sunt ... citeste toata stirea