Fermierii dintr-un sat buzoian abandoneaza pepenii pe camp. Care este motivul

Fermierii din Valcelele, comuna cea mai afectata de seceta din judetul Buzau, au recurs la masuri extreme, dupa ce culturile s-au uscat pe camp. Ei au inceput sa toace porumbul si sa-l transforme in furaje pentru animale sau ingrasamant. Situatia este atat de disperata incat pepenii, o cultura de traditie in Valcelele, au fost abandonati pe camp. Practic, cultura nu mai are nicio sansa sa reziste in fata secetei extreme, iar irigarea lor din puturi de adancime inseamna productie in pierdere.