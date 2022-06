Festivalul de folclor "Benone Sinulescu", la prima editie dupa decesul marelui artist VIDEO

Cea de-a patra editie a Festivalului National Concurs de Muzica Populara "Benone Sinulescu", organizat de Primaria Buzau, se desfasoara in acest weekend. Evenimentul are loc in doua spatii, o sala de spectacole si pe scena in aer liber din Dragaica. Concursul propriu-zis, la care sunt inscrisi interpreti amatori din toata tara, cu varste de pana la 30 de ani, are loc in Sala Mare a Consiliului Judetean Buzau. Programul artistic al celor doua zile de festival incepe la ora 17.00 si le va oferi ... citeste toata stirea