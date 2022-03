Fetitele agresate sexual de unchiul lor au fost tinute captive trei ore in casa groazei. Individul a fost arestat

Marturii terifiante, in cazul barbatului din Blajani acuzat ca si-a agresat sexual nepoatele, doua copile de doar 9 si 11 ani. Victimele sunt verisoare, iar unchiul lor le-ar fi chemat luni dupa-amiaza in casa pentru a le oferi dulciuri. Mama uneia dintre victime acuza ca fratele si-a tinut nepoatele inchise mai bine de trei ore. Radu, barbatul acuzat ca si-a supus propriile nepoate unor orori de neinchipuit, are 37 de ani. Sunt sapte copii la parinti, iar dintre acestia, cinci si-au intemeiat ... citeste toata stirea