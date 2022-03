Flacari uriase pe dealurile din Buzau. Incendiul a distrus si cladiri VIDEO

Un incendiu puternic a mistuit in cateva ore circa 700 de hectare de vegetatie uscata pe raza comunei buzoiene Scortoasa. Vantul a grabit propagarea flacarilor ce au cuprins in calea lor o locuinta dezafectata si doua anexe gospodaresti. La interventie au fost trimisi pompierii buzoieni din cadrul Detasamentelor de Pompieri Buzau, Ramnicu Sarat si din cadrul Statiei de Pompieri Maruntisu Misiunea lor a fost ca incendiul sa fie lichidat in timp util, iar pericolul asupra populatiei, bunurilor si ... citeste toata stirea