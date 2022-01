Furtuna de praf in Baraganul buzoian, in loc de ninsoare cu viscol VIDEO

Un fenomen meteo rar in timpul iernii s-a produs, in aceste zile, in Baraganul buzoian, intre localitatile Padina si Pogoanele. Este vorba despre o furtuna puternica de praf, fenomen favorizat de lipsa precipitatiilor din ultimele luni. Zidul de praf si resturi aduse de pe campurile uscate, vizibil de la kilometri departare, depasea zece metri inaltime. Acest fenomen neobisnuit, observat in ultimii ani de fermieri, are loc odata cu modificarea tiparului climatic, in zona de campie a judetului ... citeste toata stirea