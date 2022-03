Heliport destinat elicopterelor SMURD, in curs de amenajare la Centrul Schengen din Buzau

Platforma va fi construita in zona unde functioneaza Centrul Multifunctional Schengen, in apropierea Targului Dragaica. Informatia despre amenajarea heliportului a fost transmisa, joi, de catre presedintele Consiliului Judetean Buzau. Desi, in trecut, autoritatile luau in calcul posibilitatea amenajarii unui heliport in apropiere de Spitalul Judetean, sau chiar pe viitorul corp de cladire al Unitatii de Primiri Urgente, aflat acum in constructie, aceasta varianta nu a fost posibila din motive ... citeste toata stirea