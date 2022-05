Icoane, flori si covrigi, oferiti membrilor Familiei Regale in scurta oprire la Buzau

Dupa doi ani de inactivitate cauzata de pandemie, Trenul Regal si-a reluat calatoria in tara. S-a pus dimineata in miscare, din Gara Regala Baneasa, in compartimentele sale luxoase aflandu-se Maiestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, Alteta Sa Regala Principele Radu si Principesa Sofia. Dupa ce a oprit in Ploiesti, Trenul Regal a stationat timp de zece minute in Gara Buzau, un loc cu o incarcatura istorica deosebita.Prima cale ferata din Romania care a trecut prin Buzau a fost construita in ... citeste toata stirea