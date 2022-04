Iepurasii de Paste, in oferta fermelor de langa orase. Blanosii pot fi si inchiriati

Sunteti in criza de idei, acum, cand planificati ce cadouri veti face de Paste? Aflati ca multe ferme de langa orasele in care locuiti au iepurasi de vanzare. Un ghemotoc blanos costa de la 25 de lei in sus, in functie de varsta si rasa. Daca nu aveti unde sa-l cresteti, puteti doar sa-l inchiriati pentru cateva zile. In ferma familiei Moglan, din Buzau, cei mai mici dintre urecheati au doar doua luni. Custile sunt populate cu cateva zeci de iepuri, pui si adulti, unii foarte mari, din rasa ... citeste toata stirea