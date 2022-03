Imagini cu salvarea unor batrani din calea unui incendiu devastator care ameninta un sat din Buzau VIDEO

Romania arde, la propriu. In medie, peste 80 de incendii de vegetatie uscata si padure au loc zilnic in tara noastra. Vazuta din satelitii NASA, teritoriul Romaniei pare mai parjolit chiar si decat zonele bombardate si incendiate din Ucraina, tara devastata de razboi. Scene desprinse parca din filmele despre apocalipsa vin din comuna buzoiana Scortoasa. Localitatea a fost inconjurata de flacari mari iar cativa sateni in varsta erau in pericol sa moara carbonizati. Mai multi voluntari mobilizati ... citeste toata stirea