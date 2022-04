Inca un pod rutier din Buzau intra in reabilitare VIDEO

Un nou pod din municipiul Buzau va intra in reabilitare, in acest an. Este vorba despre podul din zona Metalurgica, peste calea ferata, aflat intr-o avansata stare de degradare. Primarul Constantin Toma spune ca lucrarile vor demara la inceputul lunii mai si vor dura aproximativ trei luni si jumatate, timp in care circulatia in zona va fi inchisa.Ca urmare a lucrarilor de consolidare, in perioada mai - septembrie, traficul rutier va fi preluat integral de podul de la Dragaica.Edilul ... citeste toata stirea