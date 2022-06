Incendiul din Buzau a cuprins cinci hale din zona industriala. Amploarea dezastrului, surprinsa din drona VIDEO

Cinci hale de productie si un autoturism care apartin unei firme producatoare de profile din PVC si lemn au fost distruse de flacari. Din cauza degajarilor mari de fum, autoritatile din Buzau au emis un mesaj RO-Alert. Pompierii au luptat toata noaptea cu flacarile. Alarma a fost data in jurul orei 18.00 a zilei de luni, 20 iunie. O coloana de fum negru care se putea observa de la cativa kilometri a bagat spaima in oamenii care locuiesc in zona.Mai multe hale in care erau utilaje de productie, ... citeste toata stirea