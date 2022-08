Incepe Bac-ul de toamna. Peste 600 de tineri sustin examenul in centrele din Buzau

Absolventii de liceu care nu au fost inscrisi in prima sesiune a Bacalaureatului din acest an, care au ramas corigenti sau nu au promovat examenul, mai au o sansa saptamana viitoare.La Buzau, sunt inscrisi, in aceasta sesiune, peste 600 de candidati, aproape jumatate fata de anul trecut.Prima testare, cea la limba si literatura romana, va fi marti, 16 august, urmand miercuri proba obligatorie a profilului, iar pe 18 august candidatii vor sustine proba la alegere a profilului.In aceasta ... citeste toata stirea