Indivizii care fortau portierele unor masini, identificati de politie cu ajutorul camerelor de supraveghere VIDEO

Politia i-a identificat pe cei patru tineri din Buzau care au fost filmati in timp ce fortau portierele mai multor masini parcate in apropierea centrului orasului. Unul dintre ei a spart chiar si o cutie postala montata intr-o curte din apropiere, moment surprins de mai multe camere de supraveghere. Cei patru tineri au inceput aventura in jurul orei patru dimineata pe o strada din Buzau. Unul dintre ei s-a indreptat in fuga spre o casa si a lovit cu pumnul cutia postala a unei locuinte. Desi ... citeste toata stirea