Infectia cu SARS-CoV-2 se raspandeste rapid in spitalele din Buzau si inchide sectie dupa sectie

O situatie alarmanta se inregistreaza, zilele acestea, in unitatile medicale buzoiene. Mai multe sectii din Spitalul Judetean si Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, in care evolueaza focare COVID-19, au fost inchise. In Spitalul Judetean de Urgenta Buzau sunt doua focare COVID-19, dintre care unul la Compartimentul Nefrologie, unde s-au confirmat cu SARS-CoV-2 zece din cele 18 cadre medicale, dar si doi pacienti.Un al doilea focar de SARS-CoV-2 din Spitalul Judetean de Urgenta evolueaza in ... citeste toata stirea