Instalatie de oxigen, de peste 20.000 de euro, montata la spitalul din orasul Nehoiu VIDEO

Spitalul Nehoiu a primit o donatie importanta. Este vorba despre o noua instalatie de stocare si distributie a oxigenului medicinal, in valoare de 23.000 de euro, ce va deservi sectia de terapie intensiva, precum si alte doua sali de operatie. Instalatia de stocare si distributie a oxigenului medicinal a fost donata de un grup de firme de reciclare din Buzau si este extrem de necesara si in conditiile in care Spitalul Orasenesc Nehoiu functioneaza ca spital de suport pentru pacientii infectati ... citeste toata stirea