Internate scolare, hoteluri si pensiuni din Buzau, gata sa preia refugiati VIDEO

Numarul refugiatilor ucraineni care ajung in judetul Buzau creste de la o zi la alta, insa este foarte mic in raport cu alte judete. Luni, 7 martie 2022, la Buzau, erau inregistrati, oficial, doar 19 refugiati. Alti patru refugiati sunt asteptati in municipiu pana la finalul zilei. Ucrainenii sunt cazati in camerele amenajate la internatul Liceului cu Program Sportiv si la un hotel de pe strada Transilvaniei, din municipiu. In perioada urmatoare, insa, numarul refugiatilor ar putea creste ... citeste toata stirea