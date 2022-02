Investitii in scolile din Buzau. Refacerea fatadelor si extinderea spatiilor de functionare, in plan

Primaria Buzau va demara investitii importante in unitatile de invatamant din oras, in acest an. Doar in prima jumatate a anului, municipalitatea va aloca 9 milioane de lei, pentru 31 de scoli si gradinite din municipiul Buzau. Cu acesti bani vor fi realizate lucrari de imbunatatire a infrastructurii cladirilor, de refacere a fatadelor, extindere a spatiilor de functionare, dar si de amenajarea de noi terenuri de sport.Totodata, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Primaria Buzau ... citeste toata stirea