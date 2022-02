Lacul Mocearu, filmat cu drona. Ochiul de apa dulce se afla intr-o depresiune din Muntii Buzaului VIDEO

Frumusetile Buzaului sunt puse in valoare prin filmari cu drona de catre Asociatia "Tinutul Buzaului", administratorul geoparcului UNESCO. Seria clipurilor de promovare incepe cu Lacul Mocearu, ochi de apa dulce aflat de la limita dintre comunele Lopatari si Chiliile. Lacul este format in zona unei foste mlastini. Este locul in care cerul si pamantul se impletesc armonios si ofera temerarilor un peisaj rar. Se afla la zece kilometri distanta de centrul comunei Lopatari, iar pana aici trebuie sa ... citeste toata stirea