Localnicii dintr-o comuna buzoiana fara doctor, consultati in caminul cultural de medici ai Crucii Rosii VIDEO

Zeci de medici, asistente si voluntari ai Crucii Rosii au descins la Gura Teghii, o comuna din Buzau, pentru a oferi consultatii gratuite localnicilor de aici. Incinta caminului cultural s-a transformat astfel provizoriu intr-un dispensar medical. Comuna Gura Teghii, aflata in zona de munte a judetului Buzau, are putin peste 3.000 de locuitori. De mai bine de un an, aceasta comunitate nu mai beneficiaza de serviciile unui medic de familie. Zilele trecute, cateva sute de persoane, de toate ... citeste toata stirea