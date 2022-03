Mai multi ucraineni ajunsi in Buzau sunt interesati sa-si gaseasca un loc de munca

Peste 120 dintre ucrainenii cazati in judetul Buzau au plecat miercuri seara spre Gara Brasov, pentru a ajunge la Budapesta si, de acolo, in Occident.Ceilalti refugiati sunt in continuare gazduiti in municipiul Buzau si in Sarata Monteoru.In curand, acestora li se va alatura un nou grup de refugiati, aproape 200, care ar urma sa fie cazati in hoteluri si internate din judetul Buzau.Potrivit autoritatilor buzoiene, multi dintre ucrainenii ajunsi in judet vor fi cazati in tabara de la Poiana ... citeste toata stirea