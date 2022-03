Majorarea fara temei a pretului carburantilor i-a costat scump pe unii dintre benzinarii buzoieni

In Buzau, angajatii Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau au identificat, la benzinariile din judet, in urma a 37 de controale, nu mai putin de 103 ilegalitati. Firmele prinse pe picior gresit s-au ales cu 24 de sanctiuni contraventionale, dintre care 20 au fost avertismente, iar 4, amenzi, in valoare totala de 11.000 de lei.Cele mai multe contraventiile identificate de inspectorii de munca buzoieni au fost in domeniul sanatatii si securitatii in munca, dar si in domeniul relatiilor de ... citeste toata stirea