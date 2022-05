Micul taram al frumosului de la Smeeni, Buzau, din gradina unei iubitoare de flori. "Asa arata Raiul pe pamant" VIDEO

Intr-o gospodarie de la tara, la Smeeni, in judetul Buzau, este un veritabil univers al florilor. Sta ascuns in spatele unei casecare unui simplu trecator prin sat nu-i sugereaza mare lucru. Doar localnicii stiu ca acolo se afla gradina cu minuni a Iuliei Arhir, o femeie in varsta de 74 de ani, care produce flori in ghivece si le vinde primavara la poarta. Gospodaria doamnei Iulica, asa cum ii spun oamenii din sat, se afla aproape de centrul localitatii Smeeni, Buzau. Aceasta creste frumoasele ... citeste toata stirea