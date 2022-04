Mii de buzoieni, la slujba de Inviere de la Catedrala Arhiepsicopala VIDEO

Cinci mii de credinciosi buzoieni au participat la slujba de Inviere de la Catedrala Arhiepiscopala. Soborul de preoti, in frunte cu IPS Ciprian, arhiepiscopul Buzaului si Vrancei, a tinut slujba pe treptele lacasului. Vremea buna a scos credinciosii din case in numar mare, dupa doi ani de interdictii severe cauzate de pandemie. Multimea s-a adunat in curtea catedralei insa a ocupat si sensul giratoriu din fata lacasului, circulatia fiind restrictionata in zona. Arhiepiscopul Buzaului si ... citeste toata stirea