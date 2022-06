Mii de spectatori la concertele INNA si The Motans din statiunea Sarata Monteoru VIDEO

Este petrecere mare, in acest weekend, in statiunea buzoiana Sarata Monteoru. Turistii au luat cu asalt terasele cu mici si bere, standurile cu artizanat si mancaruri traditionale. In prima seara, peste cinci mii de oameni au cantat si dansat impreuna cu The Motans si INNA. Concertele sustinute de INNA si trupa The Motans au aruncat in extaz publicul strans pe terenul de sport din Sarata Monteoru. Distractia a fost la maximum, chiar din prima seara a Festivalului "Buzau Fest". Buzoienii dar si ... citeste toata stirea