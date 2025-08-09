Editeaza

Mocanu o lasa mai jos cu Master-Planul

Sursa: Sansa Buzoiana
Luni, 30 August 2010, ora 09:16
186 citiri
Master-planul bate pasul pe loc, cu toate interventiile, incilcelile si bramburelile locale. De pilda, in loc de circa 48 de milioane de euro, derularea proiectului ar implica cheltuieli de 25 de milioane. Principalul obiectiv eliminat din proiect este groapa ecologica de la Boboc-Cochirleanca, cea care nu a primit aviz de la Ministerul Apararii pentru a fi amenajata in apropierea Bazei Aeriene.

Pasul pe loc

Mai multe surse din cadrul C.J. care vor aprobarea Master-planului spun ca, o ...citește toată știrea

