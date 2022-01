Nou centru Salvamont in Carpatii de Curbura. Infiintarea lui, pe masa DSU

Judetul Buzau va avea un centru Salvamont. Demersul a fost initiat de reprezentantii Jandarmeriei Buzau dupa ce, in ultima vreme, a crescut considerabil numarul turistilor care ajung sa exploreze zonele salbatice din Muntii Buzaului.In prezent, misiunile de cautare si salvare sunt organizate de jandarmii montani, in ultima perioada numarul interventiilor fiind in crestere.Ariile protejate Siriu si Penteleu sunt cele mai atractive pentru turisti. Dovada este si faptul ca jumatate din numarul ... citeste toata stirea