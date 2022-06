Noua gradina publica, in spatele Centrului Muzeal "I.C. Bratianu" din Buzau VIDEO

Mai sunt cateva saptamani pana cand parcul de jurul cladirii Bratianu din municipiul Buzau va deveni spatiu de promenada. In gradina publica, lucrarile de amenajare sunt pe final. Aici va fi amenajat si un amfiteatru in aer liber. Potrivit unui anunt facut de presedintele CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, in parc au fost instalate felinare, s-au montat bancute si cosuri de gunoi, s-a adus pamant vegetal si s-a sadit gazon. Aflata la finalul procesului de reabilitare, cu bani europeni, cladirea de ... citeste toata stirea