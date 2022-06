O tanara a ajuns la spital dupa ce a doborat cu masina un stalp de electricitate

Un grav accident rutier s-a produs pe DC 173, in localitatea buzoiana Gura Teghii. Este vorba despre un impact violent cu un stalp, produs dupa ce o tanara aflata la volan a scapat masina de sub control.In timp ce conducea autoturismul pe directia Gura Teghii catre Varlaam, o femeie in varsta de 31 de ani, din Gura Teghii, a pierdut controlul asupra volanului si a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate, pe care l-a retezat.Accidentul rutier s-a soldat cu ranirea soferitei. Aceasta a ... citeste toata stirea