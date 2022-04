Ocupatia care a smuls din depresie o batrana ramasa singura intr-un catun din Muntii Buzaului

O batrana se incapataneaza sa vietuiasca in singuratate, izolata in mijlocul unui catun pe cale de disparitie, din Muntii Buzaului. Bradeni se numeste catunul cocotat pe un deal din comuna Chiliile, Buzau, care inca traieste atat cat ultima sa locuitoare va continua sa existe aici. A fost chinuita la un moment dat de o depresie chinuitoare, insa a reusit sa treaca peste boala datorita unei pasiuni. Drumul de peste 30 de kilometri cu masina, din Buzau pana in catunul Bradeni, dureaza o ora si ... citeste toata stirea