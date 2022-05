Opt raniti, pe un drum din Buzau, dupa o coliziune intre un autoturism si o autoutilitara

Traficul este dirijat pe DN 10, in Satuc, judetul Buzau, din cauza unei coliziuni intre doua autovehicule, soldata cu opt raniti. Cinci victime, intre care trei copii, au fost transportate la spital.UPDATE Potrivit IPJ, este vorba de o coliziune intre un autovehicul condus pe directia Brasov catre Buzau de catre un sofer in varsta de 62 de ani, din Vernesti si masina care circula inaintea sa, la volanul careia se afla un conducator auto de 36 de ani, din Vrancea.Accidentul a avut loc in jurul ... citeste toata stirea