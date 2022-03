Organizarea cunoscutului targ Dragaica de Buzau, reluata dupa doi ani de intrerupere

Veste buna pentru zeci de mii de buzoieni si nu numai pentru ei. Dupa doi ani de pauza, in care nu s-a putut tine din cauza pandemiei de Covid-19, targul Dragaica va fi organizat, din nou, la Buzau, in luna iunie a acestui an. Redeschiderea balciului va fi o bucurie nu doar pentru cei mici si cei mai in varsta, ci si pentru comerciantii si micii producatori din Buzau si judetele vecine. Potrivit autoritatilor, in acest an, targul Dragaica va fi mai amplu decat precedentele editii, intrucat ... citeste toata stirea