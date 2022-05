Organizarea Targului Dragaica, in linie dreapta. Cat va costa biletul de intrare VIDEO

Targul de vara Dragaica revine la Buzau fara restrictii, dupa o pauza de doi ani, cat a tinut pandemia. Targul, unul dintre cele mai vechi din tara, va functiona intre 9 si 26 iunie, in incinta Pietei Volante Dragaica. Trei lei de persoana va fi taxa de intrare in targ. Copiii si elevii sub 14 ani beneficiaza de gratuitate. Ca in anii anteriori, in incinta Targului Dragaica se vor desfasura activitati de distractie si agrement, activitati comerciale, vor functiona terasele cu gratare si bere, ... citeste toata stirea