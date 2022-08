Paddle X, sportul nautic care atrage turisti pe lacul Siriu din Buzau

Canicula din marile orase ii determina pe multi sa caute solutii de petrecere a timpului liber la racoare. In judetul Buzau, pe lacul Siriu, intr-un peisaj de basm, turistii se pot racori si face miscare in acelasi timp. Aici se poate practica Paddle X, un sport relativ nou, activitate de care se poate bucura toata lumea. Lacul de acumulare de la Siriu, Buzau, este foarte animat in aceasta perioada. Asta, pentru ca aici vin turistii in cautarea unui loc racoros, departe de haosul din orase. ... citeste toata stirea