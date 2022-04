Palatul Comunal, emblema a Buzaului, va fi renovat. Intra in circuitul turistic

Conducerea Primariei Buzau anunta ca imobilul in care isi are sediul administratia locala trebuie consolidat de urgenta, deoarece exista pericolul prabusirii in cazul unui cutremur de intensitate mare. Lucrarile de consolidare a Palatului Comunal nu vor putea incepe inainte de finalizarea lucrarilor de reabilitare a cladirii fostului Bazar, imobil care, din a doua jumatate a acestui an, va gazdui majoritatea birourilor Primariei. Dupa renovare, Palatul Comunal din Buzau, cladire cu valoare de ... citeste toata stirea