Parasutist militar mort la Buzau. Avea doua parasute, niciuna nu i s-a deschis

Incident grav de parasutare, la Baza Aeriana de la Boboc. Un militar a murit dupa ce s-a prabusit in gol de la cateva sute de metri altitudine. Potrivit unei surse, niciuna dintre cele doua parasute nu i s-a deschis. UPDATE ORA 16.00 "Capitanul Cosmin Constantin Scortea, din Baza 71 Aeriana Campia Turzii, si-a pierdut viata miercuri, 25 mai, in urma unui accident survenit pe timpul unui exercitiu de parasutare pe Aerodromul din Boboc. Accidentul a survenit in jurul orei 14.00, pe timpul ... citeste toata stirea