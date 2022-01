Parc peste o fosta groapa de gunoi, la marginea Buzaului, cu o investitie de peste 18 milioane de lei

In prima parte din acest an, in municipiul Buzau va incepe amenajarea unui parc de aproximativ 7,5 hectare, la periferia orasului. Acesta va fi construit in vecinatatea raului Buzau, intre Parcul Tineretului si Soseaua Digului, loc in care se formase in timp o groapa de gunoi. Este vorba despre o investitie in valoare totala de 18,3 milioane de lei, bani europeni. Orasul Buzau a primit acest proiect cu fonduri europene pentru a "regenera" suprafetele de teren alterate din aceasta zona, in care ... citeste toata stirea