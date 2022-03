Patru copii din Buzau, internati cu varsat de vant in mai putin de doua saptamani

O boala contagioasa face din ce in ce mai multe victime printre copii. Un baiat este internat cu varicela la Sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean Buzau, iar alti trei copii au fost externati in ultima saptamana, vindecati de varsat de vant. De la jumatatea lunii martie, patru copii au necesitat internarea in sectia de Boli Inefectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau"Momentan, avem internat un singur copil, dar, in ultimele zece zile, au fost internati trei copii. Cu ... citeste toata stirea