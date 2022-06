Pensiunile de la munte isi amenajeaza crescatorii de peste. "Aducem firme specializate pentru a crea iazuri"

Pestele proaspat, abia scos din apa si gatit la cuptor sau pe gratar, va putea fi servit clientilor si in restaurantele de la munte, nu doar la mare sau in delta. Din ce in ce mai multi proprietari de localuri din tara isi infiinteaza propriile ferme piscicole. Specialitatile din peste sunt foarte cerute de turisti, oriunde s-ar afla, asa ca la cerinte s-au adaptat si pensiunile din Buzau. "Avem doua dintre cele mai cautate sortimente de crap, saramura de crap si crapul la gratar. Saramura este ... citeste toata stirea