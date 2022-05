Perchezitii la manelisti din Buzau, pentru indemnizatiile din pandemie. Suma fraudata este de 500.000 lei VIDEO

Mai multi manelisti si lautari din Buzau sunt suspectati de politie ca, in pandemie, au intocmit documente false cu scopul de a obtine indemnizatii de la stat. Ar fi obtinut pe nedrept 500.000 lei. IPJ Buzau anunta, printr-un comunicat de presa, ca au fost organizate 18 perchezitii domiciliare in Buzau si una in Ilfov. Un numar de 16 persoane suspectate de astfel de fapte ar fi obtinut pe nedrept sume mari de bani. "Din cercetari a reiesit ca persoanele banuite ar fi intocmit, in fals, mai ... citeste toata stirea