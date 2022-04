Pericol de inundatii in localitatile strabatute de raurile Buzau si Ramnicu Sarat

Mai multe bazine hidrografice din tara se afla sub avertizare de inundatii, existand posibilitatea ca volumul mare de apa cazuta din cer in aceasta perioada sa umfle raurile si paraiele, cu riscul ca acestea sa se reverse. Printre apele care sunt atent tinute sub observatie se numara si doua rauri din judetul Buzau. Astfel, pana vineri, 29 aprilie, ora 12.00, exista o avertizare cod galben de inundatii pentru raurile Buzau si Ramnicu Sarat. Probabilitate mai mare de inundatii pe raul Buzau ... citeste toata stirea