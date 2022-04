Pericolul care-i pandeste din iarba pe cei care aprind gratarele de 1 mai in natura

Inaintea weekend-ului de 1 Mai, medicii tin sa-i avertizeze pe amatorii de iesire la iarba verde ca risca sa fie muscati de capuse. In ultimele saptamani, peste 20 de persoane au avut nevoie de ingrijiri dupa ce au fost intepate de insectele periculoase.Vremea calda din ultimele zile a dus la inmultirea capuselor. Este avertismentul medicilor pentru acest sezon. Acestia ne recomanda sa fim prudenti atunci cand iesim la plimbare, in parc sau la iarba verde.Daca stim ca mergem in zone care sunt ... citeste toata stirea