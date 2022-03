Peste 40 de refugiati din Buzau, trimisi cu microbuzele in Gara Brasov pentru a prinde trenul spre Budapesta VIDEO

Un numar de 43 de cetateni din Ucraina care au venit in ziua de 8 martie la Buzau au plecat in noaptea de joi spre vineri, 10/11 martie, spre Brasov. De aici, cetatenii ucraineni s-au imbarcat in trenul international Brasov-Budapesta, pentru a-si continua calatoria spre destinatii din vestul Europei. Acum, in centrele de cazare din judet, sunt inca 124 de cetateni din grupul sosit in judet in 8 martie. Intreaga actiune s-a realizat fara incidente. Transportul a fost posibil in urma demersurilor ... citeste toata stirea