Peste 80 de elevi din doua colegii buzoiene invata in sistem online

La numai o saptamana de la reluarea cursurilor in ciclul gimnazial si liceal, tot mai multi elevi buzoieni trec in online.Luni dimineata, Inspectoratul Scolar Judetean a anuntat ca se fac cursuri online in cazul a trei clase de la unitati de invatamant din municipiul Buzau.Este vorba despre doua clase de liceu, de la Colegiul National "Mihai Eminescu", si una de gimnaziu, de la Colegiul National "B.P. Hasdeu".In total, la nivelul judetului, sunt 85 de elevi care fac cursuri din fata ... citeste toata stirea