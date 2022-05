Pesti morti, intr-un afluent al raului Buzau. Garda de Mediu a deschis ancheta VIDEO

Comisarii Garzii de Mediu Buzau au declansat o ancheta, dupa aparitia pe retelele de socializare a unor fotografii in care apar pesti morti descoperiti in albia raului Balaneasca. Acesta este un afluent al raului Buzau. In fotografiile postate de un localnic apar pesti de dimensiuni mici si foarte mici. Comisarii de mediu au mers sambata, 21 mai, pe raza comunei Cozieni sa ia probe din apa raului Balaneasa. "Impreuna cu reprezentanti din cadrul ABA-Buzau Ialomita s-au deplasat in zona, in ... citeste toata stirea